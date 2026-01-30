ЗАРЕЖДАНЕ...
Вдигнаха блокадата на ГКПП - "Гюешево"
Товарните автомобили са престоявали на територията на общините Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Дупница. Протестните действия на превозвачите от Република Северна Македония са преустановени за всички гранично-контролно-пропускателни пунктове по границата ни със Северна Македония.
"Във вътрешността на страната има полицейски екипи, които контролират трафика както на напускащите страната товарни автомобили, така и на влизащите от Република Северна Македония“, посочиха от полицията в Кюстендил.
