Вдигат заплатите в МВР със задна дата – ето колко ще получават шефовете и редовите полицаи
Шефът на дирекция във вътрешното министерство ще взимат но 2922 евро, а разследващите полицай – по 2076 евро. По-ниски са заплатите за полицейските инспектори, като варират от 1505 евро до 1946 евро в зависимост от степента. Началниците на отдели пък ще могат да получават до 2108 евро.
Това предвиждат промени в наредбата за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители.
Промените са във връзка с решението на Народното събрание заплатите в бюджетната сфура да бъдат повишени еднократно с 5 на сто, съгласно индекса на потребителските цени по данни на Националния статистически институт.
Новите възнаграждения ще влязат в сила от 1 януари 2026 година.
Максималната индивидуална заплата за длъжност на специалистите с образователна и научна степен "доктор" и специалистите с образователно-квалификационна степен "магистър" и/или "бакалавър" с месторабота в централната структура на структурите на МВР става 1254,63 евро, пише pariteni.bg. Таванът на работниците от раздел "Квалифицирани работници", с висока квалификация към дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - 895,48 евро.
leone
преди 23 мин.
Тотално объркана държава...
Квото Такоа
преди 27 мин.
Те хубаво ще се похарчат тези пари ама после откъде ще се пълни бюджета....
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.