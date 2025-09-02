Новини
Вдигат два хеликоптера за пострадалите деца при катастрофата край Монтана
Автор: Елиза Дечева 11:46Коментари (0)74
©
С разрешение на лекуващите лекари в МБАЛ Монтана, децата, пострадали при катастрофата край Монтана преди дни ще бъдат транспортирани по въздух с хеликоптери на "България Хели Мед Сървиз“ до УМБАЛСМ "Пирогов“ в София. Това заявиха от Министерството на транспорта. 

От МТ казват, че два хеликоптера ще излетят, за да докарат пострадалите. Единият от тях е вече излетял от базата в София, а вторият хеликоптер – базиран в Сливен – ще поеме другото дете. 

Лекарите уточниха, че децата са вече в стабилно състояние. 

"С активирането на двата хеликоптера едновременно значително се спестява време и се ускорява мисията по транспортиране", казват още от МТ.

"Фокус" припомня, че вчера темата за транспортирането на децата по въздух коментираха както пътния експерт Диана Русинова, така и транспортния министър Гроздан Караджов и здравния министър доц. д-р Силви Кирилов.

общо новини по темата: 1
01.09.2025 Гроздан Караджов: Не е подавана заявка за транспортиране с медицински хеликоптер на пострадалото дете край Монтана






