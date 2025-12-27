ЗАРЕЖДАНЕ...
Важно за скиорите: Сезонът в Боровец е открит! Цените са ясни
От утре ще работят и ски влек "Ситняково“ и ски влек "Рила“.
Двупосочните билети ще бъдат валидни както следва:
– Двупосочен билет Кабинков лифт "Ястребец“ – 1 качване и 1 слизане + ползване на ски влек "Маркуджик 0“ и "Рила“.
– Двупосочен билет "Ситняково експрес“ – 1 качване и 1 слизане + ползване на ски влек "Ситняково“ и "Рила“ през деня.
Дневната карта за сезона е на цена от 105,61 лв / 54 €, останалите цени вижте тук.
Още по темата
/
Предупреждение за опасно силен вятър над Благоевград и областта утре – поривите ще бъдат 30 м/сек.
16:24
НИМХ: Внимание, студено!
26.12
Зимната обстановка: Опасност от "черен лед" на прохода "Шипка". "Петрохан" е изчистен до асфалт
26.12
Още от категорията
/
Трогваща история на връх Коледа: Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена, аварирала в канавка насред пътя, да се прибере у дома
16:35
Почина Деян Кюранов
13:19
Читател: Открих стара бележка от аптека и се ужасих "някои лекарствата са скочили с над 50% за 5 години"
11:52
Позволено, но с разрешение на търговеца: През януари ще можем да плащаме една и съща сметка смесено – с евро и с левове
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.