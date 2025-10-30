Важно за шофьорите: Започва акция "Зима"!

© От 1 ноември стартира традиционната кампания на МВР – Акция "Зима“, припомнят от полицията.



Инициативата има за цел да повиши безопасността на движението през студените месеци и ще продължи до края на ноември. Тя обхваща както водачите, така и пешеходците, като акцентът е поставен върху отговорното поведение на пътя.



Акция "Зима“ ще премине в три етапа:



Проверка на готовността на превозните средства за движение при зимни условия.



Насърчаване на толерантността между участниците в движението.



Контрол върху техническата изправност на автомобилите.



Съгласно Закона за движението по пътищата, от 15 ноември до 1 март всички превозни средства, движещи се по пътищата, трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 mm.



По време на кампанията пътните полицаи ще напомнят на шофьорите за значението на спазването на дистанция, умерената скорост и повишеното внимание към пешеходците, особено при намалена видимост.



Нека всички заедно допринесем за по-безопасни пътища през зимата!