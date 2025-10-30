ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Важно за шофьорите: Започва акция "Зима"!
Инициативата има за цел да повиши безопасността на движението през студените месеци и ще продължи до края на ноември. Тя обхваща както водачите, така и пешеходците, като акцентът е поставен върху отговорното поведение на пътя.
Акция "Зима“ ще премине в три етапа:
Проверка на готовността на превозните средства за движение при зимни условия.
Насърчаване на толерантността между участниците в движението.
Контрол върху техническата изправност на автомобилите.
Съгласно Закона за движението по пътищата, от 15 ноември до 1 март всички превозни средства, движещи се по пътищата, трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 mm.
По време на кампанията пътните полицаи ще напомнят на шофьорите за значението на спазването на дистанция, умерената скорост и повишеното внимание към пешеходците, особено при намалена видимост.
Нека всички заедно допринесем за по-безопасни пътища през зимата!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 86
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: