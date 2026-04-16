Централната избирателна комисия (ЦИК) въвежда историческа промяна в изборния процес, която ще засегне и стотици избиратели със зрителни увреждания в Благоевград и региона. За първи път на предстоящите избори ще бъдат осигурени специализирани брайлови шаблони, които да гарантират тайната на вота за незрящите граждани.

Какво се променя за гласоподавателите в Благоевград?

До момента хората с пълна или частична загуба на зрението често трябваше да разчитат на придружител, което на практика нарушаваше анонимността на техния избор. С новите шаблони, които ще бъдат налични в определените за целта секции в Благоевград и областта, всеки ще може самостоятелно да отбележи своя глас върху хартиената бюлетина.

Как ще работят шаблоните?

Шаблонът представлява твърда папка с изрязани полета (прозорчета), които съвпадат точно с местата за гласуване в официалната бюлетина. От външната страна на шаблона ще има релефни обозначения на брайловата азбука, които да ориентират избирателя за номерата на партиите и коалициите, както и за преференциите.

Основни акценти на нововъведението:

Пълна независимост: Избирателите в Благоевград вече няма да имат нужда от придружител в тъмната стаичка.

Специализирани секции: Община Благоевград ще обяви списък със секциите, които са достъпни и оборудвани с новите помощни средства.

Аудио файлове: Паралелно с шаблоните, ЦИК подготвя и аудио записи с имената на кандидатите по листи, за да могат избирателите да се запознаят предварително с избора си.

Къде в Благоевград ще може да се гласува така?

Очаква се най-много секции с брайлови шаблони да бъдат разкрити в районите с по-висока концентрация на хора със зрителни затруднения, както и в големите училища-центрове за гласуване в града.

От РИК-Благоевград припомнят, че хората с увреждания все още имат право и на транспортно осигуряване до секциите, като заявки ще се приемат в дните преди вота на дежурните телефони в Общината.