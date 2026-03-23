Важно за българите в чужбина: Крайният срок за заявления за гласуване наближава!
Заявления има от 67 държави, като най-голям интерес се отчита от Турция – 9379. Следват Обединеното кралство със 7385 заявления, Германия с 5462, Испания с 3686 и САЩ с 3137.
Данните показват осезаемо увеличение в рамките на последното денонощие. Към 14:30 ч. на 22 март подадените заявления са били 37 305, което означава ръст от близо 5000 заявления.
Информацията се актуализира в реално време чрез платформата на ЦИК, като броят на заявленията е от ключово значение за разкриването на избирателни секции зад граница. По закон такива се образуват при подадени минимум 40 заявления за конкретно населено място.
Крайният срок за подаване на заявления е 24 март.
Още по темата
Още от категорията
Финансовият министър: Към момента цените на дизела са 1,59 евро средно в страната. Бензинът все още е малко по-евтин, около 1,43 евро
08:54
Красимир Вълчев: В основата на желанието да живеем в проспериращо и хармонично общество е образованието
22.03
Бойко Борисов: Цветелина се разплака и след като си тръгна - до ден днешен дрехите й стоят в гардероба в Банкя
22.03
Здравният министър: Локализирали сме заразата от морбили, но повечето заразени деца - не са ваксинирани
22.03
Митов за "Петрохан": Ако бяхме започнали да обсъждаме случая с Рашков, щеше да се твърди, че го политизираме
21.03
