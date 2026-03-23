Общо 42 217 български граждани са подали заявления за гласуване извън страната за изборите на 19 април, показват данни от електронната система на Централната избирателна комисия (ЦИК).Заявления има от 67 държави, като най-голям интерес се отчита от Турция – 9379. Следват Обединеното кралство със 7385 заявления, Германия с 5462, Испания с 3686 и САЩ с 3137.Данните показват осезаемо увеличение в рамките на последното денонощие. Към 14:30 ч. на 22 март подадените заявления са били 37 305, което означава ръст от близо 5000 заявления.Информацията се актуализира в реално време чрез платформата на ЦИК, като броят на заявленията е от ключово значение за разкриването на избирателни секции зад граница. По закон такива се образуват при подадени минимум 40 заявления за конкретно населено място.Крайният срок за подаване на заявления е 24 март.