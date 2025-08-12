Важните решения, които се очаква да вземе кабинетът утре

© По предложение на министъра на здравеопазването ще бъде обсъден Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г.. Средствата са предвидени за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 май до 30 юни 2025 г.



Предстои и решението на кабинета "Желязков" за Проект на Постановление за изменение на Постановление № 245 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г.. Става въпрос за предоставяне на заеми на "Булгаргаз" ЕАД за закупуване на природен газ.



Министрите ще обсъдят и промените в Закона за защита на потребителите.



