Важни разговори и решения предстоят в БСП
"След празниците предстои да съберем нашите колективни органи, в които водим разговорите и взимаме нашите решения. На 10 януари има заседание на Националния ни съвет“, обясни Атанасов.
"Оставката е личен акт, който показва разбиране и адекватност към ситуацията“, каза той по отношение на това дали Атанас Зафиров ще си подаде оставката.
"Дали той ще подаде оставка, или не е негов личен акт, а ние на 10 януари трябва да вземем много решения“, уточни Атанас Атанасов.
Според него са нужни промени в партията. Но какви ще са те - тепърва ще се реши.
"Историята се повтаря за пореден път. Пред БСП много често се е налагало да взимаме решение между това да изберем позиция, която е добра за държавата, или такава, която да защити тясно партийния интерес“, коментира той.
"2005 г. ние влизаме в коалиция с монарха. Тази коалиция не беше лесна“, припомни Атанасов.
По думите му по време на съвместното управление на ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ“, което бе подкрепено от "ДПС-Ново начало“, са били постигнати конкретни успехи.
Например - спасени са средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, отблокирани са общинските проекти и е осигурен ръст на доходите, пенсиите и майчинството чрез новия бюджет.
Той коментира и хипотезата за поява на партия на президента Румен Радев на евентуални предсрочни избори.
"Разглеждайки президента да слезе на парламентарния терен, ще е предизвикателство за всяка една партия и за БСП предизвикателството ще е най-голямо. БСП е история и кръв и има нещо, което ни събира“, заяви Атанас Атанасов.
