Важни дати през ноември, които всички, получаващи пенсия - трябва да знаят!

© Изплащането на пенсиите през ноември т.г. чрез пощенските станции ще започне на 7 ноември (петък) и ще завърши на 20 ноември (четвъртък).



Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 ноември 2025 г.



На 4 ноември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври.



Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).



Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“, цитирани от pariteni.bg.