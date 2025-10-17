Важна промяна за всички, които ще шофират по АМ "Марица" тези дни

© От днес до 16 ч. на 21 октомври /вторник/ се променя организацията на движение в платното за Пловдив между 67-и и 66-и км на АМ "Марица“ поради ремонт на фуга на мостово съоръжение в района на Харманли, на територията на област Хасково. При изпълнението на дейностите се стеснява част от активната лента и се ограничава навлизането в аварийната. Трафикът ще преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 50 км/ч.



Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е водачите е да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.