ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Важна информация за пътуващите по "Тракия", "Хемус" и "Струма"
Днес също така продължава ремонтът на асфалтовата настилка в платното за София в участъка от 61-ви до 60-и км на АМ "Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите между 7 ч. и 18 ч. ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Ремонтните работи в 1-километровата отсечка на магистралата започнаха на 21 октомври и се предприемат за осигуряване безопасността на движение.
На същия ден от 9 ч. до 17 ч. ще се ограничи движението в активната лента при 163-ти км на АМ "Струма“ в посока София за подмяна на тол камера. Трафикът в участъка в района на с. Марикостиново, област Благоевград, ще преминава в изпреварващата лента, а скоростта ще е до 90 км/ч.
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват стриктно пътната сигнализация.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: