Днес е важен ден за зрелостниците, днес те последно могат да подадат заявление за допускане до матура.На 5 февруари, започна подаването на заявления за допускане на матури. Крайният срок е до 20 февруари включително.Тази година матурите ще се проведат по български език и литература - на 20 май от 8.30 часа и втора задължителна матура - на 22 май от 8.30 часаДопълнителни ДЗИ по желание ще се проведат между 26 май и 2 юни.