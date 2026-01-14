Спадът в българската индустрия е част от спада на европейската индустрия. През 2022 г. в България имаше голям ръст, като тя беше пикова за индустрията. И от декември 2022 г. имаме постоянен спад надолу – ние се върнахме 5 години назад, под нивата на 2021 г. като продажби. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радиопредседателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.По думите му спадът в индустрията се дължи на грешни европейски политики, които водят до негативен резултат. "За жалост, макар и на думи да имаше замисляне и някакви сигнали за промяна в политиките, на практика такава промяна няма. Става дума за Зелената сделка, става дума за санкциите, които са разменени с Руската федерация. Към тях се прибавиха митата от САЩ и грешните политики на пазара на труда. И всичките тези грешки при нас са мултиплицирани,“ обясни той и добави, че взиманите заеми от българските правителства макар да водят до отчитане на ръст на БВП, всъщност у нас производството намалява и се отчита спад в българската индустрия."Лошото е, че не се вижда на хоризонта положителна промяна,“ каза гостът и посочи, че българските стоки стават неконкурентоспособни както заради високата цена на енергията в България, влошеното качество и количество на човешките ресурси. "Като конкурентоспособност сме класирани от Института за развитие на управлението в Швейцария на 57 място от 69 страни, а по състояние на пазара на труда сме на 69 място от 69 страни. Това е недостиг на човешки ресурси поради демографската катастрофа, но и поради недобро образование и насоченост спрямо потребностите на пазара на труда, както и поради много пречки срещу трудовата имиграция,“ каза Велев, като според него всичко това обуславя и трайния спад на чуждестранните инвестиции у нас.Данъчната система е единственото ни конкурентно предимство, което задържа все още инвестиции и човешки ресурси във високотехнологичните сфери, като България е на 5-о място в Европа по най-добра данъчна система, а що се отнася до данък доходи физически лица сме на първо място, добави той: "И ние сега това искаме да го развалим, за да изгоним и тези инвестиции във високотехнологичните области с висока добавена стойност, с високи възнаграждения,“ каза Велев.Все пак според експерта всичко е поправимо, ако се постави като приоритет пред управляващите и обществото. "За целта трябва да спрем с това сляпо послушание. Брюксел не са ни началници. Брюксел е администрация, която трябва да работи в интерес на народите на Европейския съюз, а не да се държи като началник и да прокарва вредни за икономиките на страните от Европейския съюз решения. Това, че влязохме в Шенген, в еврозоната, са добри предпоставки. Трябва да излезем от черния списък за пране на пари, трябва да влезем и в ОИСР, за да имаме на базово равнище сходни позиции с останалите страни. Но без тези реформи ще останем пак последни в тези клубове.“