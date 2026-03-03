ЗАРЕЖДАНЕ...
Васил Велев, АИКБ: Забогатяваме по-бавно. Относително спрямо другите обедняваме
©
Василев припомни, че страната е преминала през тежък икономически спад след началото на прехода, но от присъединяването към ЕС насам отчита сериозен напредък. "Абсолютно забогатяваме, относително обедняваме. За който и период да вземем след 2006-2007 година, имаме по-голям БВП на глава от населението, отколкото през 1988-1989 година. България има най-голям ръст на средната работна заплата сред страните членки. И за последната година сме с най-висок ръст“, заяви той.
По думите му България губи позиции в световните класации по БВП на глава от населението и по показатели за човешко развитие. "Ако гледаме как се е развил светът, ние забогатяваме по-бавно. Относително спрямо другите обедняваме“, каза Василев за NOVA NEWS.
От своя страна Чобанов обърна внимание на разликата между статистиката и реалното усещане на хората. "БВП се увеличава, но растежът е много неравномерен. Имаме групи от хора с ниски доходи и в отдалечени райони, които почти не усещат това развитие“, заяви той.
Той подчерта и разликата между средната и медианната заплата. По думите му устойчивостта на този растеж също е под въпрос, тъй като е свързана с проблеми във фискалната политика."Медианната в България е доста по-ниска от средната. Това означава, че когато говорим за средна заплата, картината изглежда по-добра, отколкото е в действителност“, посочи той.
Още по темата
/
БНБ: Макроикономическата среда остава стабилна – растежът е положителен, а инфлационният натиск отслабва
28.02
Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
23.02
Петър Ганев: Ако токът не поскъпне, но обядът с колегите се вдигне, именно това ще ни направи впечатление
23.02
Хотелиер: Никой не помисли за нас. Между 3% и 5% имаме печалба, след като махнем всички разходи
19.02
Още от категорията
/
Финансов експерт: Никой не може да заличи лошо ЦКР и няма "вътрешен човек" в банката, който да изтрие историята ви
12:06
Ендокринолог: Натрупването на мастна тъкан около корема говори за повишен риск от сърдечносъдови заболявания
12:05
Българи в капан на меден месец на Малдивите: Местните се възползват от ситуацията и спекулират с цените на стоките и услугите
08:53
С церемония по издигане на Националното знаме на България пред Паметника на Незнайния войн бе отбелязан 3-и март в столицата
03.03
Проф. д-р Серкан Кескин: 80% от раковите заболявания са свързани с околната среда и само 20% с генетични фактори
03.03
Всички, които са натрупали 40 години трудов стаж и се пенсионират, се оказва, че ще трябва да продължат да работят
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.