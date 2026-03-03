С всяка година от членството на България в Европейски съюз статистиката показва икономически ръст, но усещането на хората често е различно. Данните сочат, че странатa ни изпреварва Румъния, но остава на дъното сред останалите държави в Съюза. Темата коментираха председателят на общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев и финансистът Димитър Чобанов.Василев припомни, че страната е преминала през тежък икономически спад след началото на прехода, но от присъединяването към ЕС насам отчита сериозен напредък. "Абсолютно забогатяваме, относително обедняваме. За който и период да вземем след 2006-2007 година, имаме по-голям БВП на глава от населението, отколкото през 1988-1989 година. България има най-голям ръст на средната работна заплата сред страните членки. И за последната година сме с най-висок ръст“, заяви той.По думите му България губи позиции в световните класации по БВП на глава от населението и по показатели за човешко развитие. "Ако гледаме как се е развил светът, ние забогатяваме по-бавно. Относително спрямо другите обедняваме“, каза Василев за NOVA NEWS.От своя страна Чобанов обърна внимание на разликата между статистиката и реалното усещане на хората. "БВП се увеличава, но растежът е много неравномерен. Имаме групи от хора с ниски доходи и в отдалечени райони, които почти не усещат това развитие“, заяви той.Той подчерта и разликата между средната и медианната заплата. По думите му устойчивостта на този растеж също е под въпрос, тъй като е свързана с проблеми във фискалната политика."Медианната в България е доста по-ниска от средната. Това означава, че когато говорим за средна заплата, картината изглежда по-добра, отколкото е в действителност“, посочи той.