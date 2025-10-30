Новини
Васил Велев, АИКБ: Близо половината българи получават минимална работна заплата
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:18 / 30.10.2025Коментари (0)97
© Bulgaria ON AIR
Грешно е да се смята, че работодателите не искат да има по-високи заплати. Начинът, по който се увеличават бюджетните заплати и минималната работна заплата, води до инфлационна спирала. 

Това коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).

Близо половината работещи получават минимална заплата

Велев обясни, че се изземват доходите от по-високо квалифицираните и по-трудолюбивите и се дават на по-ниско квалифицираните с по-лоши трудови навици.

"В България близо половината работещи получават минимална работна заплата или близо до нея. Голяма част от тях не я изработват", посочи той пред Bulgaria ON AIR.

По думите му европейската индустрия е в рецесия трета година.

Средната заплата зависи от минималната

"Близо половината население е на минимална заплата, а в някои области и повече от половината. С вдигането на минималната заплата се вдига и средната. Спрямо средната са определени заплатите в няколко бюджетни сектора - образование, МВР и службите, отбрана, съд и прокуратура, здравеопазване", коментира Велев.

Гостът отбеляза, че бюджетът за 2026 г. още не е представен на вниманието на социалните партньори и очаква утре да бъде изпратен, а в началото на следващата седмица да го обсъдят.

България е първа в ЕС по разходи за труд

"Увеличаването с 50% през тази година на разходите за възнаграждение в обществен ред и сигурност, в съдебна система, са на нива, които ни поставят на първо място в ЕС по разходи за труд", каза още Велев.

Той добави, че населението намалява, а получаващите заплата от бюджета се увеличават.

"Всеки четвърти, получаващ заплата от бюджета, трябва да бъде съкратен, за да постигнем средното за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)", смята Велев.

Вдигане на данъците в България

По думите му най-лошото, което може да се направи, е да се вдигне осигурителната тежест и това е предложено. 

"България е в топ 5 по данъчна система в Европа. Имаме много добра данъчна система. Сега тръгваме да я чупим с вдигане на максималния осигурителен доход и вдигане на осигурителната тежест. Това е пагубно за икономическата ситуация, в която се намираме", заяви Васил Велев.

