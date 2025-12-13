Васил Божков обяви публично, че е готов да финансира младите, които искат да влязат в политиката и им предлага да редят листите в неговата партия "Българско лято". Освен това бизнесменът каза, че подкрепя и евентуален проект на президента Румен Радев.
"Винаги сме готови за избори. По принцип сме готови, но понеже протестът беше на хората и младото поколения бутна правителството, решихме да дадем нашите листи на поколението GenZ да си изберат депутати", обяви бизнесменът Васил Божков, създател на платформата "Българско лято", в интервю пред БНР.
"Ще им осигурим финансирането, нека се организират, имат партия, която могат да ползват. Не мога да кажа кой извади момчетата с качулките, важното е, че правителството падна. Не е страшно, че са излезли момчетата с качулките, а когато народът започне да пали. Мантрата на управляващите – "всичко си остава същото", видяхме, че хората свалиха правителството, всичко е в ръцете на хората", коментира Божков.
В предаването "РадиоТочка" той коментира политическата ситуация у нас, протестите, ФК "Левски-София", колекции от антики, прокуратура и очакваните избори.
Божков категорично отрече обвиненията, че той е плащал за протестите: "Нямам нищо общо, сигурно мога да платя на 200 000 души, които протестираха в други градове в страната? Скъпо ще ми излезе! Хората са на улицата и не харесват никой от тези в парламента. Затова предоставяме нашите листи на протестиращите, да се организират."
Според него алтернативата е нови хора, други политици да направят правова държава, да изчистят управлението от зависимости.
"Най-важното е Пеевски и Борисов да не са там. И когато гласуваме да мислим за кой. Хората гледат гласуват и се разочароват. Не може да вкарваме политици, довчера живели в панелка, единствената им мечта е да влязат в парламента и да забогатеят и ние им поверяваме съдбата си. Затова се мисли като се гласува. По-добре да се включат младите, те имат бъдеще", коментира Васил Божков.
Васил Божков се появи на един от протестите в центъра на София, но беше освиркан от гражданите и изгонен
Той заяви, че не знае кой е Сретан Йосич, "излежал си присъдата и ще бъде пуснат": "Ако знаете кой се притеснява, питайте него."
Божков за пореден път потвърди, че 17 млн. лв., които му дължи футболният клуб "Левски-София", няма да си ги търси, но не може да им ги опрости поради счетоводни и законови причини.
Международната операция у нас през ноември т. г., със съдействието на Европол, за антики той определи като кьорфишек. И обясни, че българската прокуратура заблуждава европейската.
"Това е национално богатство и искат да го раздадат на чужди държави. Това е най-голямата и ценна колекция и искат да я раздадат на чужди държави, защо? Защото са лоши хора и изпълняват поръчка. Нали знаете кой дават поръчките, Пеевски най-вече и по-малко Борисов. Прокурор Кънев се провали в първото дело и сега е второто. Кънев има фикция да ме вкара в затвора, ако може. И прави страшни глупости, което сигурно ще му струва службата един ден", сподели бизнесменът.
Според него българският народ мисли, че Радев е единствената алтернатива и "той е длъжен да слезе на политическия терен и да разчисти кочината. "Аз бих го подкрепил с 2 ръце. Мисля, че може да се справи."
Мнението на Божков за бюджета е, че "когато взимаш от тези, които произвеждат и даваш на тези, които не произвеждат, тогава първите не могат да произвеждат няма да има за всички".
За очертаващите се предсрочни парламентарни Божков смята, че трябва да бъдат честни и прозрачни и това може да се случи с машинен вот, защото машината изкарва протокола и никой не може да драска върху него: "Всичко е в ръцете на гражданите, поне това разбраха, че нещо зависи от тях. Досега мантрата беше нищо не зависи, каквото и да правим то си е същото. Видяха с два протеста бутнаха правителството. Трябва да знаят, ако излязат да гласуват, могат да постигнат нещо повече, ако си останат вкъщи, после пак трябва да ходят на протести."
Голям Ботев
преди 15 мин.
Какво да реди? Кои листи? Ротативките, онлайн казината, или залаганията? Обзалагам се обаче, че и за този ще има хора да гласуват.
