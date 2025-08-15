Вашите права: Къде да се обадите при проблем по време на почивка

© Фокус Когато пътувате у нас и забележите нередности е добре да знаете към кого и как да се обърнете. От Министерство на туризма дават повече информация по темата на техния сайт. Ето с кого ви съветват да се свържете:



1. Комисия за защита на потребителите



Комисията за защита на потребителите има открит национален телефон на потребителя с номер 0700 111 22.



На цената на един градски разговор се приемат обаждания от цялата страна. Телефонът се обслужва денонощно, както и в празнични и почивни дни. В рамките на работното време на институцията телефонът се обслужва от дежурни експерти, а в останалото време – от специално обучени оператори.



На телефона се приемат сигнали както за нарушени права на потребителите, уредени в Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и в други нормативни актове, по които КЗП има вменени правомощия.



На националния телефон се дават и консултации на гражданите, както за техните потребителски права, така и за правната уредба и компетентния орган, съобразно предмета на всяко обаждане – обществени услуги, облигационни и гражданско-правни отношения, масов градски транспорт, обществени услуги и др.



По електронен път, жалби и сигнали потребителите могат да бъдат подавани на интернет адрес: info@kzp.bg и на gl.direkcia@kzp.bg.



2. Българска агенция по безопасност на храните



Българска агенция по безопасност на храните приема сигнали за нарушения, оплаквания и впечатления, свързани с храни, здравеопазване и хуманно отношение към животните, продукти за растителна защита, цялостната дейност на Агенцията.