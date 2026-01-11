Сподели close
В този хубав зимен ден се опитвам да се ориентирам в позициите на отделните фракции в БСП. За разлика от други организации, които се саморекламират като демократични, БСП е наистина демократична. Там се избира. Може да има апаратни хватки, може да има подготовка и шпаргалки, но никой председател не си е позволил да заяви еднолично, че ще остане за още един мандат или че назначава някой друг. Манипулирани или не, членовете избират. Това написа независимият общински съветник от СОС Ваня Григорова във Facebook.

"На въпроса: На кого е опозиция опозицията, която сега иска конгрес и оставката на Зафиров? Не бяха ли същите тези хора, които защитаваха позициите, които БСП заемаше във властта?

- приватизация на БДЖ-Пътнически превози

- влизането на България в еврозоната

- препятстването на референдума за еврозоната

- бюджет с 6 млрд. лв. разходи за война

- никаква съпротива за намеренията за обръщане на пенсионната система с хастара навън в интерес на частните пенсионни фондове

- министър на БСП пуска промени за още по-сериозен внос на работници", пише още тя.

Според Григорова, единственото, с което се е откроила партията, е гласуването "против" включването на България сред страните, които гарантират огромен заем за Украйна. Заем, който Украйна няма да върне, ще го връщаме всички ние. По думите й, тази съпротива на БСП е била безсмислена, защото ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ са на едно мнение по този въпрос.

"Та коя е алтернативата в БСП? И алтернатива на какво точно? Не ме интересува дали осъждат участието в правителството, а какво не биха направили, ако имаха шанс да преиграят последната година. Защото част от извършеното е необратимо. Депресиращо необратимо", сподели още общинският съветник.