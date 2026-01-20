Румен Радев и заявеното му намерение за активна политическа роля отвориха нови въпроси за изхода от политическата криза и бъдещите управленски формули. Ваня Григорова - общински съветник и лидер на "Солидарна България“, коментира мотивите зад този ход, възможните коалиции след изборите и очакванията си към политическата визия на Радев.
Оставката на президента
Още през първия мандат на Румен Радев имаше спекулации за това, че той ще напусне президентския пост и ще се впусне в парламентарния живот.
"След като бяха проведени протестите и правителството падна беше ясно, че той излиза. Вече обаче има много сериозни очаквания към него – не може само да стоиш на трона и да критикуваш, в един момент се очакваше да слезе и да се опита да пребори "змея“. Освен това той е в края на втория си мандат и няма как да бъде президент отново. Това също е изключително важно. Имаше теории, че може да изчака втори предсрочни избори тази година, но това беше рисковано – винаги съществува възможност да се състави правителство“, каза Ваня Григорова.
Но уточни – колкото и трудно да е, никога не е невъзможно да се състави правителство.
"Видяхме, че БСП влезе в коалиция с ГЕРБ – това показва, че няма невъзможни неща. Напълно възможно беше и ГЕРБ, и ПП-ДБ да управляват заедно. Така че аз смятам, че ходът на Румен Радев е много добре изчислен“, допълни още тя.
"По-скоро мисля, че ще има някакъв изход след тези избори, макар че ситуацията е изключително сложна. Не смятам, че формацията на Радев може да получи абсолютно мнозинство. Чуваме твърдения, че ПП–ДБ искат 121 депутати – всяка партия го иска, но реално никой няма възможност да ги получи. Едно от първите предизвикателства пред Радев ще бъде с кого да управлява и колко дълго“, каза Григорова.
Вече се говори и за вариант с програмно правителство за няколко месеца и нови избори още тази година, при положение че ни предстоят и президентски избори в края на годината.
"Силно се надявам формацията на Радев да бъде лява и солидарна. Но ще му дам време да развие визията си. Няма да започна с критики отсега. За мен е важно да видя конкретни политики – например в пенсионната система. Антикорупционното говорене няма смисъл, ако не се превърне в антисистемни решения в интерес на хората. В парламента няма бутон "против мафията“ – има конкретни законопроекти, членове и алинеи“, каза още тя пред bTV.
Пенсионната реформа
Ваня Григорова коментира и предложените промени в пенсионната система:
"КТ "Подкрепа“ не подкрепи законопроекта. От септември започнахме кампания "Не залагайте на хазарт старините ни“. Законопроектът е внесен от Министерството на финансите, а не от Министерството на труда и социалната политика, където би трябвало да излязат такива предложения. Защо – защото финансовото министерство е подчинено на ГЕРБ, а в социалното все още министър е предстваител на БСП и ще бъде неприятно точно министър на БСП да направи тези вредни промени“.
"Предвиждат се три инвестиционни портфейла – рисков, балансиран и консервативен – за втория пенсионен стълб. Всеки от нас ще може да прецени къде да отидат парите му и дали да се играе буквално на рулетка с неговите осигурителни вноски. Ако човек не избере подфонд, ще му бъде избран служебно“, уточни тя.
По думите ѝ обаче това не оставя реален избор на хората:
"Към края на 2024 г. 90% от хората, които постъпват в т.нар. втори стълб не правят избор – той се прави вместо тях. Освен това пенсионните дружества премахнаха калкулаторите си от сайтовете. Този законопроект е 69 страници и се внася от правителство в оставка, в парламент с изчерпана легитимност. Ако не може да се приеме бюджет, защо може да се пипат пенсионните вноски на хората?“
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.