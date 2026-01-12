ЗАРЕЖДАНЕ...
Валери Жаблянов: Политическата посока на БСП тепърва ще се изработва, всичко е в ръцете на делегатите на конгреса
По думите му през следващите седмици социалистите трябва да вземат решения по ключови въпроси – участието си в управлението, поведението в предизборната кампания, програмните документи и ангажиментите към избирателите.
Жаблянов призна, че е гласувал против свикването на конгреса в този формат, като мотивира позицията си с недостатъчното време за подготовка и нуждата от по-спокоен и задълбочен вътрешнопартиен разговор:
"БСП направи рязък завой – от дългогодишна опозиция към участие в коалиционно управление. Това породи сериозни вътрешни противоречия, които трябва да бъдат обсъдени без изострени конфликти", подчерта той.
По темата за управлението Жаблянов заяви, че Националният съвет е оценил участието на БСП в коалицията като успешно.
"С един въздържал се всички гласуваха, че БСП се е представила добре", посочи той.
Като основни успехи открои балансираната външна политика и процеса по приемане на еврото, за който според него участието на БСП е било ключово.
Относно обществената оценка за управлението Жаблянов заяви, че тя ще стане ясна на предстоящите избори.
"Оценката винаги е колективна – за всички партии, участвали в управлението. Не може да се разпределя на проценти", коментира пред БНТ той.
По темата за бюджета Жаблянов отхвърли обвиненията, че БСП е допуснала грешки в подготовката му, като заяви, че първоначалният вариант е бил насочен към по-висока социална защита и по-добри доходи. Според него общественото напрежение в края на годината не е било фокусирано единствено върху бюджета, а е било резултат от натрупани противоречия, включително около процеса на приемане на еврото.
Жаблянов защити позицията си, че по въпроса за еврото е трябвало да бъде проведен референдум, но подчерта, че подобни допитвания трябва да се организират в подходяща обществена среда.
"Референдумите не трябва да разделят обществото и да се превръщат в източник на конфликти", заяви той.
За отношенията с президента Румен Радев Жаблянов посочи, че противопоставянето между БСП и държавния глава в миналото е било грешка.
"Сегашното ръководство направи усилия за възстановяване на диалога и за постигане на институционален баланс", каза той.
По думите му Радев може да бъде партньор на БСП, като припомни, че президентът е бил два пъти издиган от партията.
За бъдещето на БСП Жаблянов подчерта, че партията няма проблем с политическото си оцеляване, но има нужда от вътрешна консолидация.
"БСП се нуждае от колективни усилия, а не от постоянни вътрешни битки. Лидерът ще бъде избран от конгреса", заяви той.
