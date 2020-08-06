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|Âàëåðè Ñèìåîíîâ: Íÿìà ñáèðùàéíúò îò êðúñòîâèùàòà äà ðåøàâà ñúäáàòà íà ñòðàíàòà
"Íÿìà ñáèðùàéíúò îò êðúñòîâèùàòà äà ðåøàâà ñúäáàòà íà ñòðàíàòà. Íèå ïðîäúëæàâàìå äà èçïúëíÿâàìå êîàëèöèîííîòî ñïîðàçóìåíèå. Èìàìå âàæíè çàäà÷è â ñôåðàòà íà çäðàâåîïàçâàíåòî, êîèòî êàñàÿò ïðîòèâîäåéñòâèåòî íà ïàíäåìèÿòà COVID-19. Ùå ïðîäúëæèì äà ðàáîòèì ñåðèîçíî è ïî ïàòðèîòè÷íèòå ïðèîðèòåòè, ñâúðçàíè ñ ïðîòèâîäåéñòâèå íà áèòîâàòà ïðåñòúïíîñò è ñúçäàâàíå íà äîáðîâîëíî îòðÿäè", ïîä÷åðòà ïðåä "Áëèö" Ñèìåîíîâ.
Ïîïèòàí çà äíåøíîòî èçêàçâàíå íà ïðåçèäåíòà Ðàäåâ, Ñèìåîíîâ áå ëàêîíè÷åí, íî ïðåäåëíî ÿñåí: "Ðàäåâ ñå îïèòâà äà íàïðàâè ïðîòèâîêîíñèòóöèîíåí ïðåâðàò. Íàìåñàòà ìó â ïîëèòèêàòà íà ïðàâèòåëñòâîòî å íåäîïóñòèìà. Êîëêîòî è íà íÿêîè õîðà äà èì ñå èñêà, ïðàâèòåëñòâîòî ùå èçêàðà ñâîÿ ìàíäàò è èçáîðèòå ùå áúäàò ðåäîâíè, à íå èçâúíðåäíè."
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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