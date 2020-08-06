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Âàëåðè Ñèìåîíîâ: Íÿìà ñáèðùàéíúò îò êðúñòîâèùàòà äà ðåøàâà ñúäáàòà íà ñòðàíàòà
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 15:22 / 06.08.2020Êîìåíòàðè (52)25
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Çàì.-ïðåäñåäàòåëÿò íà ïàðëàìåíòà Âàëåðè Ñèìåîíîâ ðàçêðè êàêâî ùå ñå ñëó÷è îòòóê íàòàòúê ñ óïðàâëÿâàùàòà êîàëèöèÿ. "Ïðàâèòåëñòâîòî îñòàâà â íåïðîìåíåí ñúñòàâ è ñ ïðåìèåð Áîéêî Áîðèñîâ. Õîðèçîíòúò íà ðàáîòà ùå áúäå èçêàðâàíå íà ïúëíèÿ ìàíäàò äî ðåäîâíèòå ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè. Íå ñå ïðåäâèæäàò ïðîìåíè â ñúñòàâà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò, íå ñìå äåáàòèðàëè ïðîìåíè è â êàáèíåòà", çàÿâè çà ÁËÈÖ Ñèìåîíîâ. Çàì.-øåôúò íà ÍÑ å êàòåãîðè÷åí, ÷å íÿìà äà ñå ïîääàâà íà ïðîòåñòèòå è òå íÿìà äà ïîâëèÿÿò âúðõó ïîëèòèêàòà íà ïðàâèòåëñòâîòî. 

"Íÿìà ñáèðùàéíúò îò êðúñòîâèùàòà äà ðåøàâà ñúäáàòà íà ñòðàíàòà. Íèå ïðîäúëæàâàìå äà èçïúëíÿâàìå êîàëèöèîííîòî ñïîðàçóìåíèå. Èìàìå âàæíè çàäà÷è â ñôåðàòà íà çäðàâåîïàçâàíåòî, êîèòî êàñàÿò ïðîòèâîäåéñòâèåòî íà ïàíäåìèÿòà COVID-19. Ùå ïðîäúëæèì äà ðàáîòèì ñåðèîçíî è ïî ïàòðèîòè÷íèòå ïðèîðèòåòè, ñâúðçàíè ñ ïðîòèâîäåéñòâèå íà áèòîâàòà ïðåñòúïíîñò è ñúçäàâàíå íà äîáðîâîëíî îòðÿäè", ïîä÷åðòà ïðåä "Áëèö" Ñèìåîíîâ. 

Ïîïèòàí çà äíåøíîòî èçêàçâàíå íà ïðåçèäåíòà Ðàäåâ, Ñèìåîíîâ áå ëàêîíè÷åí, íî ïðåäåëíî ÿñåí: "Ðàäåâ ñå îïèòâà äà íàïðàâè ïðîòèâîêîíñèòóöèîíåí ïðåâðàò. Íàìåñàòà ìó â ïîëèòèêàòà íà ïðàâèòåëñòâîòî å íåäîïóñòèìà. Êîëêîòî è íà íÿêîè õîðà äà èì ñå èñêà, ïðàâèòåëñòâîòî ùå èçêàðà ñâîÿ ìàíäàò è èçáîðèòå ùå áúäàò ðåäîâíè, à íå èçâúíðåäíè."




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òîñè ÁËÀÑÍÀ ÅÄÍÀ ÁÀÁÀ Â ÊÀÍÀËÀ !!!ÀÊÎ ÏÎÌÍÈÒÅ ,ÄÀ ÃÎ ÁËÀÑÍÅ ÁÀÐÑÈÀ ÂËÀÊ!
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Îïðåäåëåíèåòî íà òàçè ïëàòåíà ïàñìèíà êàòî "ñáèðùàéí"å àáñîëþòíî òî÷íî!Àãðåñèÿòà,ïðîâîêàöèèòå,íàãëîñòòà êîÿòî ïðîÿâÿâàò ïðåç ïîñëåäíèòå äíè å òîëêîâà îòâðàòèòåëíà,÷å ïîâå÷å íÿìà íàêúäå...Àïðîïî,èìà ëè âúçìîæíîñò "ïðîòåñòúðèòå"äà ïîïèòàò íÿêîè îò âîäà÷èòå èì êàòî Ìàÿ Ìàíîëîâà,Òàòÿíà Äîí÷åâà è Ðóìåí Ïåòêîâ íàïðèìåð-çíàÿò ëè â íîâàòà èñòîðèÿ íà Áúëãàðèÿ ïåðèîä êîãàòî çàïëàòèòå áÿõà 3-4 äîëàðà ÌÅÑÅ×ÍÎ à ïåíñèèòå 2-3 äîëàðà ÌÅÑÅ×ÍÎ è êîé óïðàâëÿâàøå Áúëãàðèÿ òîãàâà???Æîêåð,ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ áåøå îò Ïëîâäèâ ñ ìàëêî èìå Æàí.
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