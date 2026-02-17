Времето минава, ние се променяме и е абсолютно нормално с нас и музиката ни да се променя. Вече влизам малко в инди поп стила с трип хоп, електронното звучене си остава. Това каза артистът Valentina VoX внас водещ Ася Александрова.Тя сподели още, че от дете обича да се променя и да експериментира.Певицата коментира и последната си песен "You" и "завоя", който е направила с нея. "Песента се случи много бързо и си казах: трябва да правя това, което обичам, защото няма по-хубаво нещо от това да бъдеш искрен и да бъдеш себе си. Това те кара да виждаш красотата в света, да я предаваш на хората около себе си, което е важно за мен. Смятам, че всеки един артист трябва да има мисията да покаже как вижда света и да накара хората да се усмихнат", подчерта Valentina VoX."Midnight Symphony" е първата песен от новия албум. "Тя беше първата, която написах за албума, и реших, че ще е първата, която хората ще чуят. Преходът между звученето, което предстои в самия албум, е по-плавно чрез нея, защото другите се разминават с предишното ми звучене.Представянето на албума се очаква да бъде през октомври месец.