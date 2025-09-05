Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"

© NOVA NEWS За случая в Русе, при който беше пребит началникът на полицията, не се знаят много неща и поради тази причина се спекулира. Коментарът е на бившият министър на вътрешните работи Валентин Радев. Според него информацията се дава "на час по лъжичка".



Радев обясни, че е абсолютно възмутително, че биячите са знаели, че това е шефът на полицията и въпреки това са го пребили. Той смята, че всичко започва от загуба на доверие в институциите и липсата на добър пример от родителите – това се насаждало през годините, а резултатът е поколение с недобри морални ориентири, и възпитание, което не е на ниво.



По актуалните военни теми бившият зам.-министър на отбраната е на мнение, че производство на барут у нас ще бъде икономически целесъобразно. Смята, че двата бъдещи завода – за барут и снаряди натовски калибър трябва да затворят производствения цикъл с цялостна окомплектовка.



Валентин Радев обясни пред NOVA NEWS, че неизменно при това производство съществуват рискове и се случват инциденти, но България като държава е специализирана отдавна в тази категорично печеливша индустрия.