Комисарят за икономиката и производителността, изпълнението и опростяването Валдис Домбровскис заяви, че е удоволствие за него да е гост в България в контекста на приемането на страната ни в еврозоната, предаде репортер на "Фокус".



"Това не е просто присъединяване към дадена валута, това не е смяна на монети и банкноти, то е присъединяване към сърцето на Европа", заяви еврокомисарят.



"На практика подготовката (в България) върви по план, контекстът в който се присъединява България е сложен. Геополитически ситуацията в световен мащаб е фрагментарна и сложна. Светът е по-конфликтен. Но, членството в еврозоната засилва устойчивостта на малките икономики-на малките страни", коментира Домбровскис.



"След нахлуването на Русия в Украйна, за Балтийските страни цените на кредтиране бяха по-ниски от тези за държави като Полша и Унгария. И това бе обяснено с еврозоната", даде пример той.



"Инвеститорите възприемат членството в еврозоната като стабилизиращ фактор. Когато една държава се присъедини, стойността на дълга намалява, защото пазарите гледат на това като на знак за финансова стабилност и добро управление".



"България трябва да продължи да поддържа стабилна и отговорна фискална политика, въпреки предстоящото въвеждане на еврото", предупреди еврокомисарят.



"Страната има силна история на фискална стабилност и второто най-ниско ниво на държавен дълг спрямо БВП в ЕС. Това е ясен пример за финансова сила".



След изказването на Валдис Домбровскис България получи и поздравления за предстоящото приемане на еврото от Пиер Граменя, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност.



