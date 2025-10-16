ЗАРЕЖДАНЕ...
|ВСС няма да пита парламента за "тримата големи"
Решението беше взето единодушно с 15 глава "за".
Според председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова текстът и сега е достатъчно ясен и не са необходими допълнителни уточнения. "В него е записано, че мандатът като и.ф. на тримата големи започва след влизането в сила на промените в Закона за съдебната власт", посочи тя.
На 7 октомври Съдийската колегия взе решение с шест гласа "за" и трима "против" да се отправи предложение до Пленума на ВСС да реши да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт.
По отношение текста от ЗСВ членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му за тази длъжност.
По отношение текста от Закона за съдебната власт членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му за тази длъжност.
В началото на октомври два състава на Върховния касационен съд отказаха образуването на производства по депозирани искания от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на наказателни дела. Според ВКС Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор.
Текстът на чл. 173 ал. 15 се отнася до главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и гласи: При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд, се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.
