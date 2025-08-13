Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ВМА се обърна към гражданите: Спасете животи днес
Автор: Цвети Христова 10:01Коментари (0)26
©
На август отбелязваме Световния ден на донорството на органи. На този ден не просто говорим за донорството. Прекланяме се - пред смелостта и човечността, пред решението, което семействата на донорите вземат в най-болезнения миг, когато губят най-скъпото си и въпреки тази болка, избират да дарят живот.

Трудно е да се опише с думи величието на този акт. Донорството е светлина в тъмното! Това заявиха от ВМА във Facebook.

Ето какво още добавиха от болничното заведение:

А тези, които вземат решението да дарят органите на свой близък, променят съдбите на непознати. Спасяват животи.

Във ВМА вярваме в силата на медицината, но и в силата на човешката доброта. Вече близо 20 години в болницата се извършват чернодробни трансплантации. Над 100 пациенти са получили шанс за нов живот.

Днес до проф. Никола Владов, пионер в трансплантационната хирургия у нас, вече стоят още двама подготвени професори – Ивелин Такоров и Васил Михайлов, които самостоятелно могат да извършват сложната интервенция.

И все пак... само са чернодробните трансплантации във ВМА от началото на тази година.

Именно затова трябва да говорим, да разказваме и да развенчаваме митове и страхове. Да избираме състраданието и човечността.

На днешния ден казваме едно голямо благодаря:

- На семействата на донорите.

- На всички, които са направили този труден, но благороден избор.

- На хората, които не просто даряват орган, а бъдеще.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
15:30 / 11.08.2025
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
Грипна епидемия обхвана страната
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: