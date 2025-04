ВМА отново събра елита на урологията

© Медици от девет държави – България, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Испания, Китай, Сингапур и Турция, се включиха в 15-ото издание на Симпозиум "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия“ – водещо научно събитие в областта на урологията, съобщиха от лечебното заведение.



Организатори на форума са Катедра "Урология и нефрология“ към ВМА, ръководена от проф. Илия Салтиров, с подкрепата на международни партньори като Endourology Academy (EA), International Alliance of Urolithiasis (IAU), South-East European Group for Urolithiasis Research (SEGUR), Experts in Stone Disease (ESD),и организацията U-Merge.



Събитието събра изтъкнати имена от световната урологична общност и създаде условия за професионални дискусии, насочени към съвременните предизвикателства в специалността, иновации и усъвършенстване на минимално инвазивните техники.



Конгресът премина с изключителен интерес и активност, като предложи богата научна програма, 10 практически демонстрации от операционните зали. Обменът на знания пък даде основа за бъдещи съвместни проекти и задълбочи международното сътрудничество.



Медиците на ВМА за пореден път демонстрираха висок професионализъм – както в организацията на форума, така и в активното участие в научната програма. 15-ият Симпозиум "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия“ доказа, че академията остава неизменен център на иновации и стремеж към високи стандарти в медицината.