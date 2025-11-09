Новини
ВМА: Да поемеш отговорност за пациент на 100 години е предизвикателство, което малцина биха приели
Автор: Цвети Христова 18:49Коментари (0)83
© ВМА
Надеждата не остарява, а възрастта не е пречка да се живее пълноценно. Поредното доказателство е 101-годишната баба Христина, която след успешно лечение под грижите на полк. доц. Борислав Златев и кап. д-р Петко Гинев се усмихна отново и напусна ВМА благодарна и ведра – с обещание да покани медиците на 102-рия си рожден ден през януари.

Това не е изолиран случай, съобщиха от лечебното заведение. За Катедрата по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия, ръководена от проф. Неделчо Цачев, подобни пациенти са част от ежедневната практика.

В свое писмо до ръководството на ВМА Съюзът на ветераните от войните изразява признателност за грижата, вниманието и човечността, които медиците на Академията проявяват към възрастните пациенти. Поводът – успешното лечение на 97-годишната доброволка от Втората световна война Мария Стоянова, за която отново се погрижи екипът на проф. Цачев.

Да поемеш отговорност за пациент на сто години е предизвикателство, което малцина биха приели. Но за екипа на ВМА това е и морален дълг. Защото всеки човек заслужава шанс да се върне към нормалния си начин на живот – и възрастта не бива да бъде пречка за това.

Успехите в лечението са резултат не само от професионалния опит на хирурзите, но и от силата на мултидисциплинарния подход, който обединява специалисти от различни области – анестезиолози, кардиолози, рехабилитатори, медицински сестри – всички с една цел: да върнат движението, усмивката и надеждата.

Годините минават, но във ВМА надеждата не си тръгва. Тя живее в ръцете на хората, които не се отказват, дори когато всички други биха го направили.






