|ВМА: Да поемеш отговорност за пациент на 100 години е предизвикателство, което малцина биха приели
Това не е изолиран случай, съобщиха от лечебното заведение. За Катедрата по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия, ръководена от проф. Неделчо Цачев, подобни пациенти са част от ежедневната практика.
В свое писмо до ръководството на ВМА Съюзът на ветераните от войните изразява признателност за грижата, вниманието и човечността, които медиците на Академията проявяват към възрастните пациенти. Поводът – успешното лечение на 97-годишната доброволка от Втората световна война Мария Стоянова, за която отново се погрижи екипът на проф. Цачев.
Да поемеш отговорност за пациент на сто години е предизвикателство, което малцина биха приели. Но за екипа на ВМА това е и морален дълг. Защото всеки човек заслужава шанс да се върне към нормалния си начин на живот – и възрастта не бива да бъде пречка за това.
Успехите в лечението са резултат не само от професионалния опит на хирурзите, но и от силата на мултидисциплинарния подход, който обединява специалисти от различни области – анестезиолози, кардиолози, рехабилитатори, медицински сестри – всички с една цел: да върнат движението, усмивката и надеждата.
Годините минават, но във ВМА надеждата не си тръгва. Тя живее в ръцете на хората, които не се отказват, дори когато всички други биха го направили.
