Оценките от държавните зрелостни изпити отново са окончателни и не подлежат на промяна. Това стана ясно след решение на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС), който отмени по-ранно решение, обявяващо тези правила за невалидни. Казусът засяга Наредба № 11 на Министерството на образованието и науката, която регламентира оценяването на учениците.

Делото бе заведено след жалба на министъра на образованието срещу решение на по-ниска инстанция, което беше поставило под въпрос стабилността на резултатите от матурите.

Петчленният състав приема, че изводът на първоинстанционния съд за нищожност е неправилен. Според съда разпоредбите са издадени от компетентен орган – министъра на образованието и науката, на основание законовата делегация в Закона за предучилищното и училищното образование. ВАС приема, че процесните текстове уреждат отношения в рамките на процеса по оценяване на резултатите от обучението на учениците, включително възможността зрелостниците да се запознаят с индивидуалните си резултати от държавните зрелостни изпити. Въпреки това петчленният състав споделя изводите на тричленния състав, че при приемането на разпоредбите са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Върховните магистрати установяват, че при издаването на разпоредбите липсват необходимите мотиви и доклад към проекта на нормативния акт, каквито се изискват от Закона за нормативните актове. Това нарушение представлява самостоятелно основание за тяхната отмяна.

Поради тези съображения петчленният състав отменя решението на тричленния състав в частта, с която разпоредбите са обявени за нищожни, и вместо това постановява тяхната отмяна като незаконосъобразни.

Решението по административно дело № 6285 от 2025 г. на ВАС е окончателно.

Припомняме, че Текстовете досега казваха, че оценките от матурите са окончателни и не подлежат на промяна. С решението си съдът отменя част от по-ранно съдебно решение и постановява, че въпросните текстове не са нищожни, но са незаконосъобразни и трябва да отпаднат.