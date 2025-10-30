Новини
ВАС: Студентите в платена форма на обучение също имат право на стипендия
Автор: Елиза Дечева 15:57Коментари (0)50
© УНСС
Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила решението на тричленен състав на съда, касаещо студентите в платена форма на обучение.

Със свое решение върховните магистрати отмениха окончателно разпоредбата на чл. 1, ал. 1, т. 1 от Постановление № 90 от 26 май 2000 г. на Министерския съвет за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (допълнено и изменено съответно през 2002 г., 2012 г., 2016 г. и 2018 г), в частта, относно израза "с изключение на студентите, приети по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б" и чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование".

Според върховните магистрати, със Закона за висшето образование (ЗВО) държавата създава достъп до висшето образование и условията за неговото свободно развитие, като Министерски съвет утвърждава условията и реда за предоставяне на стипендии в държавните висши училища и за ползване на общежития и други социално-битови придобивки от студенти, докторанти и специализанти във всички висши училища.

В случая студентите в платена форма на обучение не са еднакво третирани с останалите студенти по отношение на получаване на стипендия, с което се нарушава принципа на равенство пред закона и на задължението за еднакво третиране, установени в чл. 6, ал.2 от Конституцията на Република България.

Всички студенти без значение от формата на обучение се намират в идентично фактическо и правно положение. Обучението на двата вида студенти не се различава с оглед изискванията за съответната специалност по учебен план.

По силата на разпоредбата от Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието, не се допускат никакви различия от страна на държавните органи по отношение на учащите се при предоставянето на стипендии, освен различията, основани на техния успех.

Решението по административно дело № 8042/2025 г. е окончателно.

