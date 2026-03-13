Централната избирателна комисия съобщи, че на 18 март 2026 г. (сряда) в 16.00 часа ще се проведат жребии за номерата в бюлетината за гласуване за изборите за народни представители на 19 април 2026 г.Ще стане ясен и редът за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 19 април 2026 г.Тегленето на жребиите ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции, както и на средствата за масово осведомяване.