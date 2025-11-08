Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
В сезона на зимнините - пазарите пустеят, клиенти няма
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:06Коментари (2)84
© bTV
В сезона на зимнината - изобилие по пазарите и все по-свито потребление. Според търговците хората купуват в малки количества и все по-рядко затварят буркани. На сергиите се предлагат и готови туршии, които по-младите избират като лесен вариант, казват продавачите.

Какво се търси и какви са цените на пазара в Ямбол и в Сливен?

Най-голямо изобилие по пазарите и най-голямо търсене има на сезонните зеленчуци. Традиционно, това са зеле, моркови, чушки и цвекло, предимно родно производство. Търговците казват, че цените са като миналата година, но няма търсене. Според производителите дори се налага да изхвърлят продукцията си.

На пазара в Ямбол зеленчуците вървят с безплатно упътване и рецепта.

Някои вече са сложили киселото зеле и само добавят екстри. Други тепърва ще купуват, но цената за килограм не пада - от лев до 1,30 лв.

Динка продава от години и казва, че все по-малко хора купуват, за да правят зимнина.

В съседния Сливен цените са по-ниски, защото стоката идва предимно от местни производители.

"Българско, от Глуфишево. Тази година май не се търси българско зеле, има много производство , продажбата е по-трудна и дори днес го намалихме от 1,30 на левче. Тази година като цяло е много трудна година“, каза Стоянка Славова.

Стоянка продава и домашно кисело зеле и туршии. Започнала да приготвя, защото търсенето им расте за сметка на суровите зеленчуци. Килограм готово кисело зеле е 3.50 лева, туршиите са по десет лева.

"10 литра вода, 400 грама сол , за да стане нормално...и обезателно да е българска“, казва тя.

Чушките са 1.50, моркови, цвекло и ряпа са с цена от 2 до 3 лева.

"Мога да кажа, че за безводието и за труда на хората, цените са много добри“, смята Росица Иванова.

Но клиенти няма, а производителите губят.

"Сега е най-сладък пиперът, обаче не купуват. Даже и хора няма, както виждате. Зелето е без пари, един лев, цели купчини стоят, хората се чудят какво да го правят“, казва Мария, която е производител.

И все пак, традициите остават.

"Свинско със зеле и сармички със зеле, много вкусни“, каза Катя Радева.  

Според търговците в пъти е паднало търсенето на зелена салата, домати и краставици, информира bTV.






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
По-скоро хората се научиха че има всичко цяла зима. Дори на малко по-високи цени и не слагат зимнина. Постепенно това се превръща в отживелица. Едно време зимата нямаше нищо ако не си направиш зимнина. Сега цяла зима в Лидл и Кауфланд има чушки краставици домати и какво ли не вност от Турция и арабските държави. Никой не иска да губи време и усилия в зимнина претакане и варене на лютеница и компоти. Да купешкото не е като домашното, но времето е пари днес. Вместо да отидеш на СПА, ски или минерален басеин за уикенда ще се трепеш да правиш зимнина.
0
 
 
Новите гета нямат мазета където да претакат зелето
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без санкции, ако ни качи таксата
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без санкции, ако ни качи таксата
16:47 / 06.11.2025
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
11:35 / 07.11.2025
Само една фирма иска да обновява зелена площ в близост до благоевградската градска баня
Само една фирма иска да обновява зелена площ в близост до благоевградската градска баня
10:32 / 06.11.2025
България и Северна Македония подписаха за изграждането на тунел на свързаността
България и Северна Македония подписаха за изграждането на тунел на свързаността
14:04 / 06.11.2025
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме, през 30-те да купиш дом
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме, през 30-те да купиш дом
13:07 / 06.11.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: