Благоевградчани организират благотворителна хоротека в подкрепа на малкия Йоан. Събитието, което е под надслов "Хоро за добро" ще се проведе на 15 април в Благоевград. Това съобщиха от Общината. Хоротеката ще започне в 17:00 часа пред Камерна опера Благоевград.

Кои ще бъдат специалните гости на хоротеката:

В благотворителната хоротека със специално участие ще се включат Димана Боянова – солист на ансамбъл "Пирин“, Соня Ковачка и Симона Захова.

Защо се организира "Хоро за добро":

Инициативата е в помощ на Йоан Дерменджиев, който от раждането си се бори с тежки здравословни проблеми. Въпреки всички прогнози, той напредва благодарение на ежедневни терапии и постоянни грижи, които изискват сериозни финансови средства.

Кой е организаторът:

Инициативата се организира от Общински младежки парламент - Благоевград към Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, с подкрепата на Община Благоевград.