В кръвта и урината на Никола Бургазлиев са открити следи от марихуана
Автор: Вилислава Ветренска 15:24Коментари (1)44
©
В кръвта и урината на Никола Бургазлиев са открити следи от марихуана. Това стана ясно по време на брифинг на прокуратурата.

"Резултатите са готови. Експертизата не борави с условности, тя е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество. Това, разбира се, ни дава основание да обмислим преквалификация на деянието като умишлено такова", каза административният ръководител на ОП-Бургас Георги Чинев.

При катастрофата с АТВ в Слънчев бряг най-тежко пострадаха 4-годишният Мартин, който от понеделник е в "Пирогов" в кома и майка му Христина, която е в клинична смърт. Инцидентът стана на 14 август. 

Момичето, което се е возило с Бургазлиев е разпитано и твърди, че е имало неизправност на АТВ-то. Това каза следователят Мариан Маринов. Делото вчера е пристигнало в националното следствие, иззети са записи от камери, назначени са и много експертизи.

Повече вижте във видеото.


Още по темата: общо новини по темата: 29
26.08.2025 »
25.08.2025 »
25.08.2025 »
25.08.2025 »
24.08.2025 »
23.08.2025 »
До живот без право на замяна , боклука мръсен !
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
