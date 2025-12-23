ЗАРЕЖДАНЕ...
В края на годината: Повече пари за култура!
С постановлението се предлага одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията в размер на 64 400 лева.
Постановлението се приема на основание Решението на Народното събрание на Република България от 07.02.2025 г. за отпускане на държавни парични награди за особени зас
С проекта се осигуряват пожизнено държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията на 9 лица в размер на 700 (седемстотин) лева всяка, за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.
