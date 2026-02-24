Сподели close
С 11 гласа "за", 8 "против" и 1 "въздържал се", депутатите от Комисията по конституционни и правни въпроси отхвърлиха ветото върху промените в Изборния Кодекс.

Илияна Йотова наложи вето във връзка с ограничаването на броя на секциите в чужбина. В мотивите си президентът изтъкна, че българските граждани имат всички права и задължения по Конституция, независимо от това къде се намират.

Ветото ще бъде разгледано и в Правната комисия, след което ще влезе в пленарната зала.