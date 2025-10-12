Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
В какво инвестират младите?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:41 / 12.10.2025Коментари (0)64
©
Младите българи предпочитат финансовите пазари пред недвижимите имоти. Това показват резултатите от европейско проучване на глобална финтех компания.

Допитването е в период януари-юли с 1000 респонденти. В България, макар пазарът на недвижимите имоти да е предпочитан от 39% от анкетираните, над 40% от хората до 34 години инвестират в акции и борсово търгувани фондове.

Развитието на финтех индустрията e сред причините младите българи да се възползват от лесния достъп до финансовите пазари, обясняват експерти. Финансовите инструменти дават и голяма гъвкавост спрямо пазара на недвижими имоти, а достъпът до тях е лесен и заради значително по-ниската сума за инвестиция в ценни книжа.

"Човек всеки ден може да вижда в платформата, която използва как се движи портфолиото дали е на печалба или на загуба. Докато при недвижимите имоти за новото поколение това е тромава инвестиция - ако купите имот за половин милион и след половин година ти трябва 50 000, не можеш да продадеш 10% от имота - трябва да продадеш целия, докато при акции и фондовете по всяко време може да продаде", каза Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор в лицензиран инвестиционен посредник.

"Финансовите инструменти предполагат по-голяма диверсификация, което предполага, че те са разпределени между много компоненти, много компании, географски региони и сектори, което позволява да се намали рискът на конкретната инвестиция, а не да бъде концентрирана само на едно място в един актив", коментира Даниел Дончев, изпълнителен директор на компания за управление на активи.

Това е причината от пет години насам Яна също да се насочи към такива инвестиции. Посочва, че спрямо инвестицията в имот, при ценните книжа покупко-продажбата е мигновена. Предпочита американските пазари, където има избор между хиляди различни компании и изтъква, че така се пази и от инфлацията.

"Всеки месец заделям немалка част от заплата си - инвестирам ги в акции, в борсови фондове, криптовалути. Зависи какво прави пазарът в момента, какви са цените - не е трудно, не е сложно", заяви Яна Георгиева.

Младите са и значително по-добре информирани за разликите във финансовите инструменти и как да ги използват, отчитат експертите. Въпреки това обаче те предупреждават, че трябва да се внимава на кого доверяват парите си. Първа стъпка трябва да бъде проверка в сайта на Комисията за финансов надзор.

"Както има честни и добри мениджъри сред тях, има и такива, които не са добронамерени и в крайна сметка са възможни някакви измами", коментира Даниел Дончев за БНТ.

"Има страшно много информация за финансовите пазари. Човек много бързо може да разбере какво е борсово търгуван фонд, какво е акция, какви са рисковете, какви са тенденциите, каква е въобще философията на инвестирането, тъй като на най-фундаментално ниво това не е сложен процес", каза Здравко Пиринлиев.

Не бива да се забравя, че има и риск от загуба на вложените средства.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
11:02 / 11.10.2025
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11:17 / 11.10.2025
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
11:36 / 11.10.2025
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
10:47 / 11.10.2025
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
15:48 / 11.10.2025
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
08:24 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:09 / 11.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: