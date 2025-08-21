ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|В интернет: Популярност набират т.нар. романтични измами, бизнесът също не е пощаден от киберзлоупотреби
Как обаче да се предпазим в света на изкуствения интелект?
Инвестиционните измами са новата уловка на киберпрестъпниците, обясняват от ГДБОП, където ежедневно получават сигнали от излъгани граждани. Обикновено предизвикателно изглеждаща дама, която всъщност е бот, се свързва с жертвата през чат приложение с обещание за печеливша инвестиция.
"След няколкоседмично, няколкомесечно инвестиране на средствата при нас идва жертвата и казва: загубих 30 хил. лв., 50 лв. имаме жертви, които губят по 100–200 хил. лв. Ако жертвата няма средства, тогава се приканва да вземе пари назаем или пък да участва в схемата като финансово муле. Популярни са и т.нар. романтични измами. Всеки месец при нас се явява възрастна българска гражданка, която се е влюбила в профил в социални мрежи в американски военен под предлог, че трябва да плати такса за пътуващата към нея пратка – колет с няколко милиона долара кеш – тя изпраща пари", каза ст. комисар Владимир Димитров, директор на Дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП.
И бизнесът също е обект на изобретателността на киберизмамниците. В последните дни онлайн престъпници се възползват от популярен бранд за обувки и подмамват техните клиенти към мним сайт и страница в социална мрежа, които са обявили нереални намаления. А фирмата е затрупана от десетки сигнали на излъгани клиенти.
"Намаленията са толкова големи, че би трябвало да предизвикат някакво съмнение. Ако една обувка струва между 80–90 лв., я виждате намалена на 20–25 лв. Това е нелогично голямо намаление", заяви Николай Иванов, собственик на български бранд обувки.
Експертите изброяват няколко реакции, които лесно могат да ни предпазят от онлайн измами.
"Недейте да превеждате пари на случайни лица, без да знаете, че те наистина са ваши близки и роднини, и да сте верифицирали това по два или три отделни канала. Когато мой близък поиска пари от мен, аз задължително се обаждам по втори канал – в случая по телефона на този човек. И още – да поискаме видеоразговор с измамника, за да проверим дали е истински човек. Или да настояваме за друг начин за плащане, различен от предлагания. Нито един легитимен сайт или институция не изпраща IBAN за плащане в имейл", добави Красимир Коцев, експерт по киберсигурност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
12:49 / 19.08.2025
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
16:43 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: