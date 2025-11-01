ЗАРЕЖДАНЕ...
|В ход е акция "Зима": За какво ще ни проверяват?
В рамките на един месец в цялата страна ще текат проверки.
"Както всяка година акцията ще бъде проведена в рамките на месец ноември и е разделена на три етапа. Съответно тези етапи ще бъдат на три десетдневки. В първия етап контролът ще бъде с пряка насоченост към водачите на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и такива, които управляват ППС с животинска тяга.
Създадена е организация в малките населени места всички сили и средства по районни управления да бъдат ангажирани с контрола на такъв тип превозни средства". каза пред bTV гл. инсп. Петко Камбуров, началник на КАТ Варна.
Третият етап ще бъде съсредоточен към техническата изправност на автомобилите за зимния период. Конкретен акцент ще бъде изискването, което законодателя въвежда между 15 ноември и 1 март за управление на ППС, оборудвани с гуми, подходящи за зимни условия.
