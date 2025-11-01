Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
В ход е акция "Зима": За какво ще ни проверяват?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:45Коментари (0)88
©
От днес е в ход акция "Зима". Тя ще се проведе на територията на цялата страна и е насочена към безопасността на шофьорите и пешеходците през студените месеци.

В рамките на един месец в цялата страна ще текат проверки.

"Както всяка година акцията ще бъде проведена в рамките на месец ноември и е разделена на три етапа. Съответно тези етапи ще бъдат на три десетдневки. В първия етап контролът ще бъде с пряка насоченост към водачите на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и такива, които управляват ППС с животинска тяга. 

Създадена е организация в малките населени места всички сили и средства по районни управления да бъдат ангажирани с контрола на такъв тип превозни средства". каза пред bTV гл. инсп. Петко Камбуров, началник на КАТ Варна.

Третият етап ще бъде съсредоточен към техническата изправност на автомобилите за зимния период. Конкретен акцент ще бъде изискването, което законодателя въвежда между 15 ноември и 1 март за управление на ППС, оборудвани с гуми, подходящи за зимни условия.

Още по темата: общо новини по темата: 94
01.11.2025 Слънчева събота в Благоевград
31.10.2025 Близо 340 хил. семейства ще се топлят с помощ от държавата – ето колко ще вземат за целия сезон
31.10.2025 "Зима" тръгва по пътищата на област Кюстендил
31.10.2025 Анастасия Стойчева: Времето е онова, което пуска парното. Климатично температурите са причината да имаме вече парно
31.10.2025 21 градуса за Благоевград днес. Какво ни чака през ноември?
31.10.2025 Старт на акция "Зима", шофьорите да внимават
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
15:33 / 30.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Байкушев каза каква е причината да не се допусне построяване на 6-етажен жилищен комплекс със 199 апартамента в сърцето на парк Ловен дом
Байкушев каза каква е причината да не се допусне построяване на 6-етажен жилищен комплекс със 199 апартамента в сърцето на парк Ловен дом
14:47 / 31.10.2025
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
13:28 / 31.10.2025
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99 лв. – 3,06 евро
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99 лв. – 3,06 евро
13:26 / 31.10.2025
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
10:59 / 31.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Първа лига сезон 2025/26
Денят на народните будители
Зима 2025/2026 г.
Руски дронове над европейското въздушно пространство
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: