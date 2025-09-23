ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|В ерата на изкуствения интелект естествените умения остават ключови, според министър Вълчев
В свое обръщение към преподавателите и студентите, просветният министър каза, че всяка една нова учебна или академична година е може би най-празничният ден, защото мислим с най-голяма вяра, надежда и оптимизъм за бъдещето.
"Вярата, която влагаме в нашите деца, вярата, която свързваме със студентите, с бъдещето. Оптимизмът, който свързвам с образованието и надеждата, че ще живеем в по-добър свят, благодарение на образованието. Това прави днешния ден един от най-празничните, с най-много положителни емоции, с най-много усмивки, с най-много слънчева светлина, като че ли запомням първия учебен и академичен ден. Желая на всички студенти преди всичко да вдъхновени и мотивирани да учат, да учат упорито, целогодишно, защото истинското учене е това, което се случва ежедневно. Дори и да живеят в ерата на изкуствения интелект, в тази ера, не по-малко от днес и от миналото, ще бъдат важни естествените умения – това, което придобивате като умения в училището и университета“, каза още той.
Министър Вълчев призова студентите да учат не просто за дипломата, защото тя ще има все по-малко значение в бъдещето.
"Учете, за да бъдете знаещи и можещи хора, за да изградите умения, които изкуствения интелект ще мултиплицира, но ако той е единия множител, другият ще бъдат вашите умения. Това, което ще придобиете тук и ще доразвиете в университета, той има тази мисия да продължи възпитателната функция на българското училище“, допълни той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: