|В чат приложения и затворени групи - така обикновено се запознават продавачите и купувачите на дрога
В XXI век всичко е на една ръка разстояние. Прави ли дрогата изключение? Според разследващи търговията ѝ е предимно в интернет.
Дилърите са предпазливи, а сделките лице в лице – все по-редки. Проверяват колко е трудно да се купят наркотици.
В рамките само на ден екипът на медията се сдоби с два вида дрога. Бяхме и излъгани.
Как започна всичко?
В чат приложения и затворени групи - там обикновено се запознават продавачите и купувачите на дрога. В една от тях започваме комуникация с човек с псевдоним Кривия. Поръчката е за марихуана и кокаин за 110 лв.
Изпраща локация. Срещата е до блок в столичния квартал "Овча купел“. Срещат по обяд - само около два часа, след като са направили поръчката.
Продавачът чака. Прави знак да сменим мястото. Върви пред тях. Слиза в градинка до блок.
Показва кутия за цигари, скрита под храст. Плащат. Разбират се, че ако дрогата им хареса, по-късно ще направят по-голяма поръчка. Първо си тръгва той, а след това и медията.
Отдалечиха се малко от мястото на сделката и поръчката е вече в ръцете им. Беше поставена в кутия.
Часове по-късно отново пишат на Кривия. Казват му, че искаме още дрога. Уговарят се за среща, но в столичния "Студентски град“.
За среща уведомяват и СДВР. На място отиват с полицаи от 7-о районно управление. Отново използват подставено лице.
Мъжът вече отрича да продава наркотици, казва, че намерил марихуаната и отказва да говори.
Само за последните две седмици от СДВР са задържали 160 души за притежание и разпространение на наркотици в София.
Дилърите стават все по-изобретателни
И докато бизнесът продължава, то дилърите стават все по-изобретателни, казват от полицията.
Продавачът отказа да докосне кутията. Според полицията така дилърите смятат, че дори да бъдат хванати, няма да може да се докаже, че имат общо с дрогата. От СДВР обаче са категорични - това не е така.
Дилърите, които понякога са дори непълнолетни, искат плащане в криптовалути, а самият наркотик се оставя на така наречените дроп локации.
Това са места, на които продавачите оставят дрогата, като понякога дори тези локации са заредени предварително. Не липсват и измами. Включително екипът на медията стана обект на такава. При една от сделките ни последва и арест.
