В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците

© NOVA От януари еврото ще навлезе осезаемо и в училищния живот – от цените в лавката до съдържанието в учебниците. Въпреки че темата се засяга в клас от миналата година, истинската подготовка за смяната на валутата тепърва предстои, като ще разчита както на усилията на учителите, така и на разговорите в семейството.



Бъдещата петокласничка Петра и баща ѝ Васил Такев вече обсъждат предстоящата промяна. Според бащата обаче темата трябва да се поднесе разбираемо за децата. "Коментираме толкова, доколкото на нея ѝ е необходимо като информация. Ако влизаме в безкрайно сложни детайли за финансова система и инвестиции, те няма и да го разберат“, споделя той пред NOVA.



Въпреки че училищата са започнали подготовка още миналата година, семейството смята, че има още какво да се желае по отношение на финансовата грамотност. "Не само темата за еврото, но и темата за финансите е много слабо застъпена в училище, практически в целия курс на образование“, казва Васил Такев. Самата Петра потвърждава: "Ние вкъщи говорим повече за евро и за парите, но в училище е възможно много рядко да говорим за сменянето на парите в България“.



От своя страна училищата имат план за действие. "За профил "Предприемачество“ със сигурност е застъпено в програмата, но за другите паралелки в часовете на класа сме заложили такива теми. Те ще бъдат като разяснителна кампания, часове тип дискусия, в които първо да видим информираността на учениците“, обясни Веселин Стефанов, директор на 51 СУ.



От Министерството на образованието и науката съобщиха, че вече стартират процедури за редакция на учебници и учебни материали, за да се отрази приемането на еврото. От просветното ведомство допълват, че няма пречка училищата да отделят и допълнителни часове за дискусии, както и да изработват информационни материали по темата.



На фона на институционалните мерки, Васил Такев съветва родителите да поемат инициативата и да учат децата си на практика. "В момента, в който им дадат пари, да се разправят сами с тях. Да имат някакви пари на седмица, с които да си купят нещо в лавката, да задоволят елементарни нужди. От този момент трябва да знаят какво представляват парите“, смята той.



А дали усилията за просвещаване на децата във връзка с въвеждането на еврото ще дадат резултат, ще стане ясно още през януари.