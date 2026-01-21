ЗАРЕЖДАНЕ...
В НС: Ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
Законопроектите са внесени съответно от "ДПС-Ново начало“, "Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и ГЕРБ-СДС.
ФОКУС припомня, че два от трите законопроекта, този на "ДПС-Ново Начало" и на "Продължаваме Промяната-Демократична България", бяха отхвърлени.
На "ДПС-Ново начало" предвижда правомощията й да бъдат поети от Сметната палата и ДАНС, а това на ПП-ДБ - за създаването на нов орган, който да продължи да противодейства на корупцията, без разследващи функции.
