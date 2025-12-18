ЗАРЕЖДАНЕ...
В Благоевград тази сутрин е минус 4 градуса
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София минус 3 градуса
- Пловдив минус 4 градуса
- Варна 2 градуса
- Бургас 1 градус
- Русе 0 градуса
- Стара Загора минус 3 градуса
- Благоевград минус 4 градуса
