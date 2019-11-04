Óæàñ íà àâòîáóñíà ñïèðêà âúâ Âàðíà, ìëàä øîôüîð ïîìåòå òðèìà

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Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 10:30 / 04.11.2019Êîìåíòàðè (9)38
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Òàçè ñóòðèí, îêîëî 07:40 ÷àñà, íà áóë. "Âëàäèñëàâ Âàðíåí÷èê", íà àâòîáóñíà ñïèðêà "Òðàêèÿ", å âúçíèêíàëî ÏÒÏ.

21-ãîäèøíèÿò âîäà÷ íà ë.à. "Ôîëêñâàãåí", ïî âðåìå íà äâèæåíèå, ïîðàäè íåèçÿñíåíè êúì ìîìåíòà ïðè÷èíè, ãóáè êîíòðîë íàä ÌÏÑ è ñå êà÷âà íà òðîòîàðà, êúäåòî áëúñêà òðèìà äóøè, ñòîÿùè íà ñïèðêàòà.

Òðèìàòà ñà îòâåäåíè â áîëíè÷íî çàâåäåíèå íåçàáàâíî. Êúì ìîìåíòà òåêàò ïðåãëåäè çà èçÿñíÿâàíå íà òðàâìèòå èì.

Ðàáîòàòà ïî óñòàíîâÿâàíå íà äåòàéëèòå è îáñòîÿòåëñòâàòà îêîëî èíöèäåíòà ïðîäúëæàâà.









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Ñèãóðíî å êàðàë â áóñ ëåíòàòà è â ïîñëåäíèÿ ìîìåíò íå å âèäÿë ,÷å èìà è òàêñè ñòîÿíêà è ïðàñ áóì.. ßçúê çà õîðàòà íà ñïèðêàòà ïàê ëè å ïî íåïðåäïàçëèâîñò?Íà ïðàâ ïúò êàê ñå ãóáè êîíòðîëà íà âîëàíà àêî íå å íàáðèì÷èë òàðàëÿñíèêà.Íÿìà îïðàâèÿ...
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Àêî å êàðàë êàòî ñúñòåçàòåë, äà ãî âêàðàò â çàòâîðà çà ìèíèìóì 15 ãîäèíè !!!
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