Óæàñ íà àâòîáóñíà ñïèðêà âúâ Âàðíà, ìëàä øîôüîð ïîìåòå òðèìà

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21-ãîäèøíèÿò âîäà÷ íà ë.à. "Ôîëêñâàãåí", ïî âðåìå íà äâèæåíèå, ïîðàäè íåèçÿñíåíè êúì ìîìåíòà ïðè÷èíè, ãóáè êîíòðîë íàä ÌÏÑ è ñå êà÷âà íà òðîòîàðà, êúäåòî áëúñêà òðèìà äóøè, ñòîÿùè íà ñïèðêàòà.
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