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Ужас! Откриха бургазлия, лежащ в локва кръв в дома му!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:03 / 05.07.2022Коментари (1)42
© Blagoevgrad24.bg
Бургазлия е открит лежащ в локва кръв в банята на жилището му в ж.к. "Лазур". По информация на Burgas24.bg мъжът е на 44 –годишният Иван К. Сигнал за инцидента е подаден малко след 18 часа вчера в полицията от негов приятел. По трупа на починалия са открити порезни рани в областта на лявата предмишница, до него е намерен окървавен нож.

Основната версия за смъртта е самоубийство. По случая е образувано досъдебно производство.









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Aнонимен
преди 37 мин.
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Любовна мъка по украинка.
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