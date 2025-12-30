ЗАРЕЖДАНЕ...
Уж е една от най-достъпните храни, а поскъпна с над 50% само за година
Според НСИ средните цени на кг картофи за 2024 г. са били 1,65 лв.
А по данни от над 130 търговски вериги, към 28 декември, цената на килограм е била с 52% по-висока или 2,51 лв, съобщават от организацията "Антиспекула".
