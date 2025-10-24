Новини
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:46
©
В почти всички европейски държави се наблюдава дефицит на жилища, който се дължи на недостатъчно ново строителство. Това води до покачване на цените и наемите и затруднява достъпа до имоти за широкия кръг потребители. В България засега не може да се говори за жилищна криза, тъй като имотите остават по-достъпни в сравнение с повечето страни от Европа. Все пак последната година показва бързо влошаване на достъпността, особено в някои райони на София, където цените достигнаха нива, които затрудняват придобиването на имот за повечето хора. Това заявиха Ирена Перфанова и Добромир Ганев пред телевизия Bloomberg TV Bulgaria.

Достъпността на жилищата се измерва чрез съотношението между доходите на домакинствата и общите разходи за жилище, включително вноска по кредит или наем, комунални услуги, данъци и застраховка. Евростат използва специален индекс, който се прилага и в Европейския стълб на социалните права.

"В България значителна част от доходите отиват за консумативни разходи – парно, ток и вода – и те не са малки спрямо стандарта на живот“, обясни Ирена Перфанова.

Според препоръките до 30% от дохода трябва да се отделя за жилищни нужди. В Европейския съюз около 10% от хората отделят над 40% от дохода си за жилище.

"Това не е проблем само за България“, добави Добромир Ганев.

В края на 2024 г. Европейският парламент създаде специална комисия за жилищната криза в ЕС, която вече публикува първите си доклади и предлага мерки за подобряване на достъпността на имотите.

"Много мерки се фокусират върху предлагането на имоти и улесняване на младите семейства, за които достъпността е най-голям проблем“, посочи Ганев.

В България някои от предизвикателствата отсъстват – страната има ниски ипотечни лихви и райони с по-ниски цени на имотите.

"Ако държавата насърчава задържането на хората в тези региони, натискът върху големите градове ще намалее“, каза Ганев.

Перфанова допълни, че миграцията към големите градове е основен проблем:

"Колкото повече хора се концентрират в София и другите големи градове, толкова по-голяма ще е нуждата от жилища там.“

Една от често обсъжданите мерки в Европа е данъчната политика. В България обаче високият процент на собственост върху имотите и нерегулираните данъчни оценки от години създават дисбаланс на пазара.

"Планираното увеличение на данъчните оценки през 2026 г. ще засегне най-вече собствениците, които държат имоти неизползвани или необитавани“, поясни Ганев.

"Повишението на данъчните оценки може да накара тези собственици да пуснат имотите на пазара – чрез продажба, отдаване под наем или завършване на недовършени жилища“, добави Перфанова.

Според нея това ще спомогне за социалното предназначение на жилищата и ще увеличи достъпността на имотите в страната.






