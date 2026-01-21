ЗАРЕЖДАНЕ...
Увеличават финансовата помощ за пчеларите?
По интервенция I.Е.1 "Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации“ се увеличава размерът на финансовата подкрепа за един проект от 2 556,46 евро на 5 113,67 евро, като се въвежда нов механизъм за изчисляване на разходите на база опростени разходи за едно обучаемо лице. По интервенция I.Е.3 "Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ се разширява обхватът на допустимите разходи, като се включва възможност за финансова подкрепа за нови празни кошери и за отделни части и елементи, изработени от полиетилен (HDPE материал).
По интервенция I.Е.4 "Рационализиране на подвижното пчеларство“ се предвижда увеличение на единичната ставка за придвижване на едно пчелно семейство от 6,39 евро на 7,16 евро, както и значително облекчаване на изискванията за допустимост чрез намаляване на минималния брой пчелни семейства и на минималното разстояние за придвижване. Въвежда се и максимален размер на финансовата помощ до 5 624,21 евро за закупуване на прикачен инвентар.
По интервенция I.Е.5 "Инвестиции в материални и нематериални активи“ се увеличава размерът на финансовата помощ за един бенефициер с 21,5 %, съобразно броя на отглежданите пчелни семейства, като се разширява и списъкът на допустимите активи. С проекта на Наредбата можете да се запознаете тук.
